Taageereyaasha dowladda oo ka cararaya Dimishiq iyo kuwa mucaaradka oo dabaaldegaya

Is bedelka iyo dabacsanaanta Tehran iyo Moscow ayaa timid, ka dib markii ay soo ifbaxday in awoodda iyo gacan sarreynta mucaaradka ee dagaalka ay tahay mid aad u sarreyso.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Ruushka, Sergey Lavrov oo dhiggiisa Turkiga iyo Iran kula kulmay dalka Qatar ayaa sheegay in saddexda dal ay muujiyeen baahida loo qabo in la bilaabo wada hadalo dhex mara dowladda iyo mucaaradka.

Wararka ayaa sheegaya in taageereyaasha Madaxweyne Bashar Al Assad ay isaga barakacayaan magaalada, iyagoo ka baqdin qaba in la beegsado.