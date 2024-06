Taliska Booliska oo dadka reer Muqdisho la wadaagay awaamiir ay soo saareen

Taliska Booliska ayaa sheegay in tani ay ka qayb qaadan doonto xaqiijinta amniga Caasimadda Muqdisho, isla-markaan ay fududeyn doonto in si dhakhsi ah loo aqoonsado cidda iska leh sumadda gaariga.

Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa soo saaray awaamiir uu dadka reer Muqdisho ugu sheegayo in ay hubiyaan sugnaanta in gaadiidkooda ay diiwaan-gashan yihiin, isla-markaana ay taariko leeyihiin.