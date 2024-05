Taliska Militariga Israel oo ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen Philadelphi Corridor

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa daba-yaaqadii bishii December sheegay in aagga xadka ee u dhaxeeya Masar iyo Gaza ay tahay in la hoos keeno Maamulka Israel.

Telefishinka Masar oo soo xiganaya ilo wareedyo ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuur ah, isla-markaana ay Israel isku dayeyso in ay qiil uga dhigto hawlgalkeeda militari ee ay ka waddo deegaanka Rafah ee koonfurta Marinka Gaza.