Taliska Militariga Israel oo sheegay inaanan laga adkaan karin Xamaas

Muddada uu dagaalku socday, Ciidamada Israel ayaa qaybaha Marinka Gaza ku dilay 37,372 qof oo rayid ah, halka in ka badan 85,450 kalena ay ku dhaawaceen. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa Arbacadii warbixinteeda maalinlaha ah ku sheegtay in dhibaneyaasha ay u badan yihiin dumar iyo carruur.

Taliska Militariga Israel ayaa muddooyinkanba lagu cambaareynayay in mar kasta oo ciidamadooda khasaare lagu gaarsiiyo furimaha dagaalka ay amraan in diyaaradaha dagaalka ay garaacaan goobaha ay dadka rayidka ah ku badan yihiin, si loogu qariyo khasaaraha askarta, hoosna loogu dhigo carrada dadweynaha.

Khubarada ayaa sheegaya in Ciidamada Israel oo dhanka cirka ay ka taageerayaan diyaaradahooda dagaalka ay iska caddahay in looga gacan sarreyo goobta dagaalka.

Afhayeenka ayaa sheegay in Xamaas ay tahay feker, isla-markaana aysan suurtagal ahayn in looga adkaado dagaalkan ka soconaya Marinka Gaza.