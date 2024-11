Taliyaha Ciidamada Israel oo sheegay inaysan cadaadiska militari ka joojin doonin Xisbullah

Taliyaha ayaa carabka ku adkeeyay in ay sii wadi doonaan dagaalka xuduudda iyo duqaymaha ay diyaaradahooda dagaalka ka wadaan dalkaasi, illaa iyo inta ay ka xaqiijinayaan hadafkooda dagaalka, ee ah in Xisbullah laga fogeeyo xuduudda iyo in Israeliyiinta reer waqooyiga dib loogu soo celiyo guryahooda.

