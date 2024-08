Taliyaha Ciidanka Cirka Mareykanka oo socdaal ku yimid Bariga Dhexe

Madaxweyne Joe Biden ayaa toddobaadkii hore sheegay in qorshaha lagu joojinayo dagaalka Gaza uu Iran ka baajin karo weerarka ay damacsan tahay in ay kaga aargudato Israel, ka dib dilkii Ismail Haniyeh, Hoggaamiyihii Ururka Xamaas ee loogu gaystay Caasimadda Tehran.

