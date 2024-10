Tel Aviv: Dibadbaxayaal iyo booliska oo isku dhacay

Dhanka kale Booliska Israel ayaa sheegay in ciidamadu ay soo xireen shan ka mid ah dibadbaxayaasha, kuwaa oo ay ku eedeeyeen inay xireen waddada weyn ee Ayalon, intii uu socday mudaaharaadka lagu dalbanayay in la soo sii daayo dadka lagu haysto Gaza.

“Waan ka xumahay in sanad uu dhammaaday, welina kuma aanu guulaysan in ay dowladdu aqbasho heshiiska lagu sii deynayo la haysteyaasha.” Ayay tiri Einav Zangauker, iyadoo hadal ka jeedineysay mudaaharaad ka dhacay agagaarka Taliska Militariga Israel ee Kirya.

Wararka ayaa sheegaya in dibadbaxayashu ay dhowr saacadood xanibeen isu socodka magaalada ugu weyn ee Israel. Qoysaska, ehelada iyo saaxiibada la haysteyaasha oo ka carreysan inaanan codkooda la dhageysan ayaa Sabti walba dhigga mudaaharaad ay ku dalbanayaan in laga shaqeeyo sii deynta dadkaasi.