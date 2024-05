Tel Aviv oo sheegtay in weeraradeeda Gaza ay sii wadi doonto 7-da bilood ee ka harsan sanadkan

Wasiirka ayaa sheegay in Israel looga baahan yahay in ay dejiso qorshe dagaal, sida ugu dhakhsaha badan, haddii ay dooneyso sida uu sheegay inay ka adkaato Xamaas.

Tani ayaa imanaysa, iyadoo Mareykanka uu Madaxda Israel culeys ku saarayo in ay la yimaadaan istiraatiijiyad dagaal iyo aragti lagu qanci karo dagaalka ka dib, waxa uu ku dambayn doono masiirka Marinka Gaza amaba cidda iyaga ka madaxabannaan ee maamuli doonta dhulka Falastiiniyiinta, haddiiba ay dhacdo in meesha laga saaro Xamaas.

Hadalka Hanegbi ayaa walaaca ku kordhinaya dad badan oo ku nool Israel, oo ay ku jiraan waalidiinta, ehelada iyo saaxiibada Ciidamada Israel ee ka dagaalama Marinka Gaza ee ka walaacsan masiirka askarta. Sidoo kale warkan ayaa ka sii carreysiinaya qoysaska iyo ehelada ee dadka Israeliyiinta ee lagu haysto gudaha Gaza ee Tel Aviv ku cadaadinaya in ay Xamaas la gasho heshiis horseedaya in si nabdoon guryahooda dib loogu soo celiyo xubnaha qoysaskooda.

“Si aan u xaqiijino hadafkayaga ah in Xamaas la burburiyo siyaasad ahaan iyo militari ahaanba, dagaalku waa uu sii socon doonnaa. Burburintana kama marna in iyana la burburiyo Islamic Jihaad.” Ayuu yiri Tzachi Hanegbi.