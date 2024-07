Tirada dadka reer Gaza ee ku baxay gacanta Israel oo korortay

In dadka rayidka ah la laayo iyo in raashiinka loo adeegsado sida hub oo kale ayaa baalmarsan shuruucda caalamiga ah ee bani’aadantinimada iyo kan dagaalka.

Israel ayaa diidan in ay dembiyo dagaal ka gaysatay Marinka Gaza, waana xilli ay hay’adaha caalamiga ah qirayaan in ciidamadeedu ay xitaa hortaagan yihiin gargaarka naf badbaadinta ah.