Toddobo ka mid ah Golaha Wasiirada Ukraine oo is casilay

Xog uruurin la sameeyay xagaagan ayaa muujineysa in shacabka Ukraine ay qabaan in waqtigan aanay ku habbooneyn codbixin cusub.

Inkastoo muddo xileedka Madaxweyne Zelensky uu ku ekaa 20-kii bishii May, haddana wuxuu qodob dastuuti ah u haystaa in uu sii xukumi karo dalka, iyadoo dib loo dhigayo doorashooyinka dalka, si dalka looga samatabixiyo xaaladda dagaal ee uu ku jiro.

Madaxweyne Zelensky ayaa sheegay in loo baahan yahay in qaabeyn lagu sameeyo hay’adaha dowladda, si ay Ukraine u gaarto buu yiri dhammaan natiijooyinka aan u baahanahay.

Hoggaamiyaha Baarlamaanka ee Xisbiga Talada Haya (Servant of People), David Arakhamia ayaa sheegay in kala bar Golaha Wasiirada ay saamayn doonto isku shaandheynta uu toddobaadkan sameynayo Madaxweyne Zelensky.

Wararka ayaa sheegaya in is casilaadooda ay ka dambeysay, ka dib markii Talaadadii iyo Arbacadii loo soo bandhigay inay xafiiska banneeyaan.

Madaxweynaha Ukraine ayaa lagu wadaa in is bedel ballaaran uu ku sameeyo dowladdiisa, ka dib markii ay is casileen 7 Wasiir iyo Saraakiil sarsare, iyadoona shaqada laga eryay Kaaliyihii Madaxtooyada, Rostyslav Shurma.