Toogashadii ugu xumeyd oo ka dhacday dalka Sweden (SAWIRRO)

“Ma filayno in weeraro kale ay dhacayaan, mana jiro wax xiriir ah oo looga shakisan yahay in uu xiriir la leeyahay argagixisada.” Ayaa lagu yiri warka booliska.

Booliska ayaa war ay soo saareen ku sheegay in ay baadigoobayaan, haddii ay jiraan cid kale oo ku lug leh weerarka oo hadda ka fog goobta ay wax ka dhaceen, inkastoo sida ay sheegeen aysan illaa iyo hadda arkin wax calaamado ah oo muujinaya in shakhsiga weerarka gaystay laga la shaqeeyay falkaasi.

Raysal Wasaare Kristersson ayaa ka digay in la faafiyo warar lagu argagax-gelinayo shacabka, isagoo intaasi ku daray in badi dugsiyada ay yihiin goobo ammaan ah.

Taliyaha ayaa sheegay in ay rumeysan yihiin in toogashadaasi uu gaystay hal nin, kaasoo uu sheegay in isagana uu dhintay.

Booliska ayaa markii hore sheegay in shan qof lagu dhaawacay toogashada ka dhacday Dugsiga Risbergska, balse dib ayay ka sheegeen in illaa toban qof lagu dilay weerarkaasi.