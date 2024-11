Trump oo inyar u jira inuu ku guuleysto doorashada Mareykanka

Donald Trump oo goor dhow taageereyaashiisa kula hadlay Magaalada Palm Beach ee Gobolka Florida ayaa sheegay in isku daygii dil ee dhawaan uu ka badbaaday uu Alle ka watay in mar kale uu hoggaamiyo dalka Mareykanka.

Musharaxa Xisbiga Jamhuuriga, Donald Trump ayaa ku sii dhawanaya in uu ku guuleysto doorashada dalka Mareykanka, inkastoo ay wax kasta is bedeli karaan.