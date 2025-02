Trump oo ka carreysiiyay reer Yurub iyo shir degdeg ah oo ay leeyihiin

Afhayeenka Aqalka Kremlin-ka Ruushka, Dmitry Peskov ayaa maanta sheegay in Moscow ay dooneyso in la soo celiyo xiriirkii labada dal.

Hoggaamiyeyaasha reer Yurub ayaa ka wada hadlaya jawaabta ay ka bixinayaan is bedelka siyaasadda Washington ee Ukraine, ka dib markii Madaxweyne Donald Trump uu bilaabay in uu xiriir toos ah la yeesho Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin.