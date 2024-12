Trump oo ku baaqay in loo diyaargaroobo soo afjarista dagaalka Ukraine

Donald Trump, Madaxweynaha dib loo doortay ee Mareykanka ayaa dhawaan sheegay in ay hayaan qorshe horseedi kara heshiis wada hadal oo keenaya in dagaalka la soo afjaro, inkastoo aanu shaacin waxa uu qorshahaasi yahay, balse ay soo bandhigi doonaan marka uu xafiiska la wareego.

Trump ayaan si toos ah uga jawaabin su’aal la weydiiyay, oo ahayd in Ukraine uu ku khasbi doono in qayb ka mid ah dhulkeeda ay ku wareejiso Ruushka, si ay ugu bedelato nabad iyo in kale.

Trump ayaa tilmaamay in ay jiraan magaalooyin badan oo ku burburiyay dagaalka Ukraine, isaga oo intaasi ku daray in dhulka lagu muransan yahay aysan ka jirin wax dhismayaal ah.

“Waa in la joojiyaa dagaalka.” Ayuu yiri Trump oo xusay in sawirrada goobaha dagaalka ee dalkaasi ay soo xusuusiyeen qaar ka mid ah sawirradii foosha xumaa ee la qaaday, xilligii dagaalka sokeeye ee Mareykanka ee intii u dhaxeysay 1861-kii illaa 1865-kii.

Donald Trump, Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky uu u diyaargaroobo inuu heshiis la galo Madaxweyne Vladimir Putin, si loo soo afjaro buu yiri dagaalka ku dhawaad saddexda sano ka socdo Ukraine.