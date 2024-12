Turkiga iyo Mareykanka oo wada hadal ka yeeshay colaadda Suuriya

Weerarada cusub ee fallaagada ayaa dib u xoojinaya dagaalka sokeeye ee muddada dheer ka socday dalkaasi, kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 300,000 oo qof. Dagaalkan ayaa lix milyan oo Suuriyaan ah ku khasbay in ay qaxooti ku noqdaan dalka dibaddiisa.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda Turkiga ayaa dhankeeda sheegtay in Fidan uu Blinken u sheegay in dalkiisu uu taageeri doono dadaalada socda, si loo yareeyo xiisadda dalkaasi.