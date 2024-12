Turkiga oo cadaadis militari ku bilaabay Kurdiyiinta Suuriya

Wararka ayaa intaasi ku daraya in Turkigu uu isha ku hayo dhaqdhaqaaaqyada Kurdiyiinta hubeysan, oo isku dayaya in ay qabsadaan deegaanka Manbij oo hoostaga Magaalada Aleppo ee waqooyiga Suuriya. Dagaal-yahanada Kurdiyiinta ayaana la sheegay in ay 11km oo keliya u jiraan Manbij, isla-markaana ay soo dedejineyso isku dhac ka dhex qarxa iyaga iyo Turkiga.

Warbaahinta caalamga ah ayaa warineysa in yoolka Ankara uu yahay in Kurdiyiinta hubeysan laga fogeeyo xuduudda waqooyi ee Suuriya, si aanay caqabad ugu noqon ammaanka Turkiga.