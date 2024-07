Turkiga oo sheegay in Israel ay carqaladeynayso dadaalada xabad joojinta

Masar ayaa mar sii horreysay sheegtay in xadgudubyada joogtada ah ee ka dhanka ah dadka reer Gaza ay wiiqayaan dadaalada caalamiga ah ee hindisaha xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga ee labada dhinac.

Dhanka kale Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in ay muuqaan calaamado muujinaya suurtagalnimada in mar kale ay fashilmeen dadaalada heshiiska xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is weydaarsiga ee Xamaas iyo Israel, ka dib weerarkii xagga cirka ee ay Israel ka gaysatay aagga ay Tel Aviv horey ugu tixgelisay goob bani’aadantinimo.

Ankara waxay sheegtay in Xukuumadda Netanyahu ay isku dayeyso in ay carqaladeyso amaba ka hortagto dadaalada xalka loogu raadinayo colaadda Gaza.