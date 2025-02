Ukraine iyo Mareykanka oo qoorta isku la jira

Madaxweyne Donald Trump oo ah midka riixaya wada hadalada Riyadh ayaa la sheegaya in uu Ukraine dirqi kaga dhigi doono inay aqbasho in qayb ka mid ah dhulkeeda ay ku wareejiso Ruushka, si ay ugu bedelato nabad.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in joojinta colaadda Ukraine ay tahay in la wada aqbalo, dhammaan Ukraine, Yurub iyo Ruushka.

Zelenskyy ayaa ku nuuxnuuxsaday inuusan diyaar u ahayn in uu ogolaado in Ruushku uu qaato dhul ay Ukraine leedahay.

Zelenskyy ayaa sheegay in shirka ay tahay in lagu soo martiqaado Ukraine, Midowga Yurub, Turkiga iyo Ingiriiska, haddii la doonayo in si rasmi ah loo soo afjaro dagaalka dalkiisa.