Ukraine oo burburisay buundada Zvannoe ee Ruushka (Waa buundadii labaad ee la burburiyo)

Ciidamada Ukraine ayaa 6-dii bishan bilaabay in ay hawlgaladooda u soo weeciyaan dhanka xuduudda, waxaana xigtay in ay si lama filaan ah gudaha ugu soo tallaabaan Gobolka Kursk, oo qaybo ka mid ah ay hadda isku ballaarinayaan.

Taliska Militariga Ukraine ayaa isku dayaya in ay xadidaan dhaqdhaqaaqa iyo gurmadka Ciidamada Ruushka, si ciidankooda ay u sii joogaan gobolkaasi, ayna u sii wadaan weerarada ay culeyska ku saarayaan Moscow in militarigeeda ay kala soo baxdo dalka Ukraine.