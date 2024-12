Ukraine oo u muuqato mid lumineysa magaalada muhiimka ah ee Pokrovsk

Soo laabashada Trump ee xafiiska ayaa mugdi gelin karta sii socoshada taageerada Washington ee Kyiv iyo in Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky lagu khasbo in uu aqbalo tanaasul xanuun badan.

Trump ayaa ku ololeynayay in haddii la doorto uu Kyiv ku cadaadin doono in heshiis aan xasillooneyn ay la gasho Moscow, iyadoo markaasi ka tanaasuleysa qayb ka mid ah dhulkeeda.

Qorshaha Ruushka ayaa u muuqdo mid uu si degdeg ah ku soo gacan gelinayo dhulka maqan ee afartii gobol ee Ukraine ee uu ku darsaday dhulkiisa, ka hor inta aan la gaarin 20-ka bisha January oo lagu wado in awoodda uu la wareego Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka, Donald Trump oo ballanqaaday in uu muddo gaaban ku soo afjari doono dagaalka labada dal.

Warbaahinta gudaha ayaa sheegeysa in Taliska Militariga uu bedelay Taliyihii Ciidamada ee Gobolka Donetsk, Oleksander Lutsenko, ka dib guuldarrooyin is xigxigay oo ka soo gaaray dagaalka.

Taliyaha Militariga Ukraine, General Oleksandr Syrskyi oo dhawaan booqday jiidda hore ee dagaalka ayaa sheegay in ciidamadiisu ay cadaadis xoog leh kala kulmayaan kuwa Ruushka. Taliyaha ayaa intaasi ku daray in Militariga Ruushka ay isku dayayaan in ay jebiyaan xeendaabka difaaca ee magaaladaasi.