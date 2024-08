Ururka Xamaas oo dalbaday in la fuliyo qorshaha Madaxweyne Biden ee xabad joojinta

Inkastoo Xafiiska Raysal Wasaaraha Israel uu sheegay in ay diri doonaan wafdiga ku metelaya wada hadalada furmi doona 15-ka August, haddana waxaa muuqata in Tel Aviv aanay dooneyn inay soo afjarto dagaalka ay dadka faraha badan ku dhinteen.

Xamaas ayaa Israel ku eedeysay in ay iyadu ka masuul tahay natiijo la’aanta heshiiska, iyadoona u sababeysay in ay marba miiska wada hadalka la imanayaan dalabaadyo cusub.

Wada hadalada ayaa waxaa billihii ugu dambeeyay hareeyay is mari-waa ka dhashay qaabka loo fulinayo heshiiska xabad joojinta, taas oo keentay in wada hadaladu ay noqdaan kuwo aan mira-dhalin amaba guuleysan.

Biden ayaa 31-kii bishii May soo bandhigay hindise ka kooban saddex weji, oo lagu gaarayo xabad joojin waarta iyo sii deynta la haysteyaashii Israeliyiinta ee lagu soo qafaashay weerarkii October 7-deedii, iyadoo ay Xamaas ku bedelaneyso maxaabiis badan oo Falastiiniyiin ah, kuna xiran xabsiyada Israel. Biden ayaa xilligaasi sheegay in soo jeedintan ay tahay mid uu ka helay dhanka Israel.

Xamaas oo fahamsan in Israel aysan daacad ka ahayn wada hadalada ayaa sheegtay in ay dooneyso in xabad joojinta laga dhaqangeliyo Marinka Gaza, bedelkii ay mari lahaayeen wareegyo gorgortan ama dheeraad ah oo soo jeedino cusub ah.

Dalalka Qatar iyo Masar oo dhexdhexaadinta sameynaya oo Mareykanku uu wehliyo ayaa saacadihii dambe ee Khamiistii ku baaqay in labada dhinac ay ku laabtaan miiska wada hadalka, iyadoo aanu jirin wax dambe oo dib u dhac ah, si loo soo afjaro colaadda Gaza. Warsaxaafadeed ay si wadajir ah u soo saareen hoggaamiyeyaasha saddexda dal ayaa dhinacyada loogu baaqay in ay 15-ka bishan isugu taggaan Magaalooyinka Doha ama Qaahira midkood.

Ururka Xamaas ayaa ku baaqay in la dhaqangeliyo hindisaha Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ee xabad joojinta Gaza iyo maxaabiis is dhaafsiga ee iyaga iyo Israel.