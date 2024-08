Ururka Xamaas oo magacaabay bedelka ku habboon ee Ismail Haniyeh

Sinwar waxa kaloo lagu tilmaamaa in uu yahay maskaxdii ka dambeysay in Marinka Gaza laga sifeeyo jaajuusiin badan, oo Sirdoonka Israel ay horaan ku yeesheen.

Taliska Militariga Israel ayaa bishii December madaxa Yahya Sinwar duldhigay afar boqol oo kun oo dollar ($400,000), oo loo ballanqaaday in la siin doono ciddii nolol ama geeri ku keenta ninkaasi amaba keenta xog horseedi karta in la soo qabto amaba la dilo.