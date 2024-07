Ururka Xamaas oo si kulul u cambaareeyay Mareykanka

Saraakiisha Xamaas ayaa Warbaahinta caalamiga ah u sheegay in Israel aysan daacad ka ahayn hindisaha Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden ee xabad joojinta Gaza iyo is weydaarsiga maxaabiista.

Xamaas ayaa sheegtay in hubka Mareykanka uu siinayo Israel ay ku jiraan kuwa dunida ka mamnuuca ah in la adeegsado.