Ururka Xamaas oo tanaasul sameeyay, si wada hadalada u sii socdaan

Cadaadis la saaray ka dib, xubnaha labada dhinac ku metelaya wada hadalada ayaa lagu wadaa in maanta ay dib ugu laabtaan Magaalada Doha, si loo dhaqaajiyo hindisaha xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga.

Wakaaladda Wararka Reuters ayaa ku warantay in wejiga 1aad ee hindisaha xabad joojinta lagu heshiin karo in lix toddobaad la hakiyo dagaalka, Xamaas-na ay bilaabi doonto inay sii deyso la haysteyaasha Israeliyiinta, kuwooda nugul, iyada oo ku bedelaneysa maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israel. Kooxaha wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa Marinka Gaza ku haysta ku dhawaad 120 la haysteyaal Israeliyiin ah oo lagu soo qafaashay weerarkii October 7-deedii.

Wararka ayaa sheegaya in Xamaas ay ka tanaasushay qodobkii ahaa in xabad joojintu ay noqoto mid joogto ah, Ciidamada Israel-na ay banneeyaan goobaha ay ka joogaan Gaza.