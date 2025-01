Ururka Xisbullah oo ka digay in Israel ay ku xadgudubto wixii lagu heshiiyay

Xildhibaan Fayyad ayaa Wakaaladda Wararka Lubnaan ee NNA u sheegay in dowladda dalkaasi, shacabka iyo iska caabinta Lubnaan ay la gudboon tahay in dalka ay ka difaacaan cadowga, sida uu yiri.

Ali Fayyad oo ka mid ah Xildhibaanada Xisbullah ku metela Baarlamaanka Lubnaan ayaa sheegay in haddii Israel ay ku guuldareysato in ciidamadeeda ay kala baxdo dalkaasi ay la macno tahay in la bilaabo weji cusub oo lagaga hortaayo qabsashada Israel ee dalkaasi.

Xisbullah ayaa sheegtay in Ciidamada Lubnaan ay awood u yeesheen inay la wareegaan goobihii ay ku sugneyd, ayna tahay in dadka deegaanka ay dib ugu laabtaan meelaha ay hadda ku sugan yihiin Ciidamada Israel, sida heshiiska ku cad.

Xisbullah ayaa xalay bayaan ay soo saartay ku sheegtay inaanan la ogolaan karin in lagu xadgudbo wixii lagu heshiiyay, iyadoona Xukuumadda Beirut ku boorisay inay dalalka damaanadda qaaday hirgelinta heshiiska ku cadaadiso in heshiiska la fuliyo.

Safiirka Israel ee Qaramada Midoobey, Danny Danon ayaa sheegay in dowladdiisu ay Madaxweyne Donald Trump kala hadleyso, si ay ugu qanciso in waqtiga loo kordhiyo ciidamadooda, ugu yaraan muddo bil ah.

Israel ayaa sheegeysa in ay u baahan tahay in la kordhiyo waqtiga ay ciidamadeeda ku sii sugnaanayaan koonfurta Lubnaan, soo jeedintaas oo Xisbullah ay ka hortimid.

Xisbullah waxay sheegtay in haddii Militariga Israel aysan Axadda ka wada bixin dalkaasi ay ka dhigan tahay in Israel ay ku xadgudubtay heshiiskii labada dhinac.