Ururka Xisbullah oo shuruud ku xiray inay joojiyaan dagaalka Israel

Ninka labaad ee ugu sarreya Ururka Xisbullah ayaa sheegay in weerarkaasi ay khasaare weyn ku gaarsiiyeen Ciidamada Israel, isagoona been abuur ku tilmaamay qirashada Israel ee ku aaddan in afar askari ay kaga geeriyootay weerarka, lixdan kalena ay ku dhaawacantay. Khasaaraha ayuu sheegay inuu intaasi ka badan yahay, balse ay Israel qarineyso.

