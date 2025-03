Villa Somalia oo cadaadis ku haysa Taliska Ciidanka Xoogga Dalka

Dhanka kale ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Villa Somalia ay weydiisatay Dowladaha Mareykanka iyo Turkiga in diyaaradahooda dagaalka ay si weyn hawada uga garaacaan Shabaabka Hirshabelle.

Taliska Ciidanka Xoogga Dalka ayaa la sheegaya in uu qorsheynayo in toddobaadka bilaabanaya ay ciidamadu wax ka bedelaan xaaladda gobolkaasi.

Inkastoo Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka uu maalmahaanba ku sugnaa furimaha gobolkaasi, haddana Wasiir Jaamac ayaa la sheegaya in ay suurtagal tahay in uu iska xaadiriyo furimaha hore.

Wararka ayaa sheegaya in xafiiska ugu sarreya ee dalka uu si joogta ah ula xiriiriyo Taliyeyaasha & Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka iyo Masuuliyiinta Wasaaradda Gaashaandhigga, si ay ula yimaadaan qorsheyaal wax ku ool leh, isla-markaana keenaya in dib loo caabiyo maleeshiyada Al Shabaab ee xaaladda amni ka abuurtay bariga gobolkaasi.

Madaxda Dowladda Federaalka ayaa la sheegaya in ay Taliska Militariga ku cadaadinayaan in muddo kooban lagaga takhaluso argagixisada isku ballaarineysa Gobolka Shabellaha Dhexe.