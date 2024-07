Villa Somalia oo dalbatay in sharciga la horkeeno kuwii sahlay weerarkii Xabsiga Dhexe

Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in Villa Somalia ay ka carootay weerarka u muuqday isku day ay xubno ka tirsan maleeshiyada Al Shabaab ku doonayeen in ay kaga baxsadaan Xabsiga Dhexe ee Xamar.

Illaa shan nin oo qaarkood ay horey maxkamadi xukun dil ah ugu xukuntay ayaa Sabtidii ka dhex dagaalamay Xabsiga Dhexe, kuwaa oo ujeedkoodu ahaa in ay xabsigaasi ka baxsadaan.

Raggan ayaa si qarsoodi ah lagu gaarsiiyay bastoolado iyo bambaanooyin, oo sida la sheegay ay ku weerareen ilaaladii xabsiga.

Wararka ayaa sheegaya in Xafiiska Madaxweynaha Dowladda Federaalka lala wadaagay warbixin sheegeysa in weerarka lagu abaabulay gudaha xabsigan, isla-markaana aanu jirin wax weerar ah oo dibadda looga soo qaaday.

Wararka ayaa intaasi ku daraya in inkastoo Villa Somalia ay ammaantay in Ciidanka Asluubta ay fashiliyeen isku dayga ay raggaasi ku doonayeen in ay oodda ku jabsadaan, haddana waxaa ay dooneysaa in cidi ay masuulidda yeelato, maadaama ay muuqato in xubnahaasi laga la shaqeeyay amaba loo fududeeyay weerarkaasi.

Marka aad milicsato sida weyn ee loo ilaaliyo amniga Xabsiga Dhexe ee Xamar ayaa waxaad arki kartaa in ay jirtay wada shaqeyn gudaha ah.

Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Villa Somalia ay Talisyada Asluubta iyo Booliska ka dalbatay in si dhab ah loo baaro dhacdadaasi, sharcigana la horkeeno kuwii fududeeyay weerarka ama dayacaadda amni sameeyay amaba ka gaabiyay waajibaadkii loo igmaday.

Dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh ayuu yoolkoodu yahay in la soo afjaro galaangalkii ay Shabaabku muddada dheer u lahaayeen in ay si qarsoodi ah ugu dhex jiraan Hay’adaha Dowladda Federaalka, ka dib tallaabooyin lagu guuleystay oo meelo badan lagaga soo xirxiray, haddana ay Villa Somalia ku howlan tahay in inta dhimana xal loo helo.

Qorsheyaasha Villa Somalia uga degsan sugidda amniga ee Caasimadda Muqdisho ayaa keenay in si weyn loo xakameeyo weeraradii joogtada ahaa ee ay Shabaabku ka gaysan jireen magaalada, inkastoo mararka qaarkood ay gaysanayaan weeraro ay ku carqaladeynayaan nabadgelyada.

Dhanka kale, inkastoo aysan kaamirooyin macno leh ku xirneyn Xabsiga Dhexe ee Xamar, haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in Saraakiisha Ciidamada ay daaweynayaan kaamirooyinka amniga ee ku xiran meelo yar oo ka mid ah xabsigaasi, si loo helo wax uun tixraac ah oo lagu soo qaban karo, haddiiba ay jiraan dad fududeeyay weerarkaasi amaba dayacaad amni sameeyay.

Ilo ku dhow dhow laamaha amniga ayaa sheegaya in la wareystay qaar ka mid ah askartii ku qorneyd shaqada, xilligii uu weerarku dhacayay, inkastoo aan illaa iyo hadda la soo sheegin cid loo xiray falkaasi.

Afhayeenka Ciidanka Asluubta, Korneyl Cabdiqani Maxamed Khalaf ayaa sheegay in iska horimaadka ka dhacay xabsiga ay ku dhinteen shan maxbuus iyo saddex ka tirsan ciidamada, ayna ku dhaawacmeen 18 ka tirsan maxaabiista iyo saddex askari.

Hay’adaha ammaanka ayaa laga soo xigtay inaysan jirin wax maxaabiis ah oo ka baxsatay Xabsiga Dhexe ee Xamar, intii uu weerarku socday.

Ciidan fara-badan oo ka tirsan Xoogaga Haramcad ayaa lagu soo daadiyay waddooyinka soo gala xabsigan oo ku yaala Degmada Xamar Jajab, iyagoo markaasi adkeynayay amniga, kana hortaggayay in xabsiga laga baxsado.

Taliyaha Ciidanka Asluubta, General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa Axaddii ballanqaaday inay dalacsiin doonaan askartii goobta ku dhimatay, isla-markaan ay taallo u dhisi doonaan askarigii fureyaasha haayey, si aysan raggaasi u baxsana fureyaasha tuuray, ka dibna la dilay.

Xabsiga Dhexe ee Xamar ayaa waxaa ku xiran boqolaal nin oo ka tirsan maleeshiyada Shabaabka, kuwaa oo ku xukuman xukuno isugu jira dil, xabsi daa’in iyo qaarkood oo xabsiyo sanado ah ku xukuman.

Weerarkan ayaa noqonaya isku daygii labaad ee xubnaha Shabaabka ahi ku doonayeen in ay kaga baxsadaan xabsigaasi.

10-kii bishii August ee sanadkii 2020 ayay ahayd, markii sidaan oo kale ay maleeshiyada Al Shabaab uga dhex dagaalameen gudaha Xabsiga Dhexe ee Xamar, oo ah kan ugu weyn ee ku yaala Gobolada Koonfurta & Bartamaha Somaliya.