Volker Türk oo dalbaday in lala xisaabtamo kuwii ka dambeeyay qaraxyadii Lubnaan

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa sheegtay in labaatan qof ay ku dhinteen qaraxyadii is xigxigay ee Arbacadii ka dhacay dalkaasi.

Madaxa Xuquuqul Insaanka Qaramada Midoobey ayaa sheegay in loo baahan yahay in sharciga lala tiigsado kuwa ka masuulka ah sida uu yiri mowjadaha qaraxyada ee ka dhacay dalka Lubnaan.