Volker Türk oo sheegay in Israel ay Falastiiniyiinta ka sifeynayso waqooyiga Gaza

Sarkaalka ugu sarreya Xafiiska Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobey ayaa tilmaamay in siyaasadda Israel ee ka dhanka ah waqooyiga Marinka Gaza ay abuureyso in Falastiiniyiinta laga waayo halkaasi.

“Markii horeba waxaa la soo wariyay in in ka badan 150,000 oo qof ay dhinteen, ku dhaawacmeen amaba la la’yahay, tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza, sanad ka hor.” Ayuu yiri Volker Türk.