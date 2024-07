Wada hadalada xabad joojinta Gaza oo ka furmay Rome iyo caqabadaha ku gadaaman

Isku dayadii hore ee la sameeyay ayaa waxaa hareeyay is mari-waa horseeday inay wada hadaladu istaaggaan, sababtu tahay Tel Aviv oo hal tallaabo dib uga dageysay, mar kasta oo lagu dhawaado in heshiis la gaaro.

Waa marka hore’e Israel oo la sheegay inay wax ka bedel ku sameysay qodobadii ay horaantii bishan soo gudbisay ee ay dooneysay in wada hadalada lagu saleeyo, iyadoo diidaneyd in ciidamadeeda ay ka saarto Marinka Gaza. Inkastoo aan la shaacin qodobada ay haatan cusbooneysiinta ku sameysay ee heshiiska, haddana dalabaadkeeda ayay Sabtidii u gudbisay Washington. Tani ayaa waxaa la leeyahay waxay mar kale dhibaato ku noqon kartaa geeddiga nabadda.

Dad badani ayaa ka raja qaba in wada hadaladu ay markan guuleystaan, walow ay jiraan calaamado muujinaya in Israel ay mar kale carqaladeyn karto dadaalada caalamiga ah ee xalka loogu raadinayo dagaalka lagu hoobtay ee Marinka Gaza.