Wada hadalada xabad joojinta Gaza oo maanta indhaha lagu wada hayo

Wararka ayaa sheegaya in Maamulka Madaxweyne Joe Biden uu cadaadiska ku kordhinayo Raysal Wasaare Netanyahu, si looga hortago in gobolku uu isla qarxo.

Masar, Mareykanka iyo Qatar ayaa ka shaqeynaya in laga gudbo is mari-waaga u dhaxeeya labada dhinac, si loo dhameystiro heshiiska xabad joojinta iyo sii deynta maxaabiista.

Xamaas ayaa ku gorgortameysa in si buuxda loo soo afjaro dagaalka, in Ciidamada Israel ay banneeyaan qaybaha ay kaga sugan yihiin Marinka Gaza iyo inay iyagu soo qoran doonaan magacyada maxaabiista ay doonayaan in laga sii daayo xabsiyada Israel.