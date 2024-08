Wada hadaladii xabad joojinta Gaza oo fashilmay, xilli gobolku uu colaad la foolanayo

Is mari-waaga ay wada hadaladu ku soo dhammaadeen ayaa ku soo aadaysa, xilli Israel iyo Xisbullah ay Axaddii boqolaal gantaalo is weydaarsadeen, taasoona sii hurineysa xiisadda ka taagan gobolka.

Wada hadaladan oo Mareykanku uu riixayay ayaa looga gol lahaa in lagu soo afjaro dagaalka in ka badan tobanka bilood ka socda Marinka Gaza, laguna sii daayo la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu soo qafaashay weerarkii October 7-deedii, si Xamaas ay ugu bedelato maxaabiis Falastiiniyiin ah oo ku xiran xabsiyada Israel.

Al-Rishq ayaa hoosta ka xariiqay in is bedbedelada joogtada ah ee Raysal Wasaare Benjamin Netanyahu ay muujineyso, sida aanu diyaarka ugu ahayn in xal laga gaaro dagaalka iyo sii deynta la haysteyaasha.

Sarkaalkan ayaa sheegay inay dhankooda ku adkeysteen in heshiis kasta oo la gaarayo in lagu saleeyo xabad joojin waarta, si loo xaqiijiyo danaha shacabka Falastiiniyiinta, taasoo fure u ah joojinta dilka dadka rayidka ah, burburinta kaabeyaasha rayidka, dadka oo si xor ah guryahooda ugu laabta, xanibaadaha gargaarka oo la qaado iyo dib u dhiska Marinka Gaza.

Ezzat Al-Rishq oo ka tirsan Xafiiska Siyaasadda Xamaas ayaa sheegay in Israel ay diiday in la fuliyo waxyaabihii ay labada dhinac ku heshiiyeen 2-dii July, oo ahaa buu yiri hindisihii Madaxweyne Biden iyo qaraarkii ay ansixiyeen Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey.

Saraakiisha Xamaas ayaa dalbaday in Israel lagu cadaadiyo inay aqbasho wixii lagu heshiiyay 2-dii bishii July, iyadoo la raacayo hindisihii Madaxweyne Joe Biden uu soo bandhigay 31-kii bishii May iyo qaraarkii uu Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ku taageeray bishii June.

Khalil Al-Hayya oo hoggaaminayay wafdiga Xamaas ayaa xalay ka dhoofay Magaalada Qaahira, ka gadaal markii ay kulamo la yeesheen dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ee Masar iyo Qatar, isla-markaana lala wadaagay in Israel ay ku adkeysaneyso in ciidamadeeda ay sii joogi doonaan halka lagu magacaabo Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar, taasoo aan u cuntamin Xamaas.