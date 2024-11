Wadaad Yahuudi ahaa oo lagu dilay dalka Emirate-ka Carabta

Sarkaal magaciisa la qariyay ayaa TV-ga Channel 12 ee Israel u sheegay in qaranku uu ka carreysan yahay dilka wadaadka Yahuudiga ahaa loogu gaystay dalkooda, isaga oo intaasi ku daray in dowladda dalkaasi ay waddo baaritaano la xiriira falkaasi.

Warbaahinta Israel ayaa ku warameysa in Saraakiisha Emirate-ka Carabta ay tuhunsan yihiin in dilkiisa ay gaysteen muwaadiniin u dhashay dalka Uzbekistan oo Iran ay adeegsaneysay, isla-markaana ay u baxsadeen dhinaca dalka Turkiga.

Wargeyska Yedioth Ahronoth ee ka soo baxa Israel ayaa qoray in ay jiraan calaamado muujinaya in ninkaasi lagu dhex dilay gaarigiisii.

Safaaradda Israel ee Abu Dhabi ayaa sheegtay in ninkaasi la la’aa tan iyo Khamiistii, maantana uu soo saaray warka sheegaya in la dilay.