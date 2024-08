Wafdiga Israel oo gaaray Qaahira, xilli kuwa Xamaas ay ka maqan yihiin

Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden oo habeenkii Arbacada khadka teleefanka kula hadlay Hoggaamiyaha Israel ayaa u sheegay in si degdeg ah loogu baahan yahay xabad joojin ka dhaqangasha Marinka Gaza, inkastoo Netanyahu uu ka cago-jiidayo in uu aqbalo dhameystirka heshiiska xabad joojinta.

Dalalka dhexdhexaadiyeyaasha ayaa 16-kii bishan soo bandhigay hindise cusub, kaas oo ay sheegeen inuu sahli karo in la gaaro heshiis xabad joojineed iyo in maxaabiista la is dhaafsado.