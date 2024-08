Wafdiga Xamaas oo gaaray dalka Masar

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa ku adkeysanaya in ciidamadiisu ay ku sii sugnaan doonaan Philadelphi Corridor iyo koonfurta Gaza, tanina waxaa lagu macneeyay caqabadda ugu weyn ee horgudban in la gaaro heshiiska uu Mareykanku taageerayo.

Xamaas ayaa goor sii horreysay ku baaqday in Israel ay aqbasho dhameystirka heshiiska, oo ay ugu horreyso in ciidamadeeda ay kala baxdo Marinka Gaza oo dhan.

Xamaas ayaa la isku dayayaa in ay aqbasho in la haysteyaasha Israeliyiinta ee lagu soo qafaashay weerarkii 7-dii October ay ku bedeshaan maxaabiis badan oo Falastiiniyiin ah, kuna xiran xabsiyada Israel.