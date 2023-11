Wararkii ugu dambeeyay colaadda Gaza iyo Israel oo mar kale awaamiir soo saartay

Lazzarini ayaa caalamka ugu baaqay in ay qaadaan tallaabooyin sahlaya in shidaalka la geeyo Gaza, haddii si weyn loogu baahi qabo.

Philippe Lazzarini ayaa sheegay in si ula kac ah la isugu dayay in loo joojiyo shaqada ay Hay’adda UNRWA ka waddo Marinka Gaza.

Dadka ayaa lagu wargeliyay in Ciidamada Israel ay hawlgalo ka fulin doonaan halkaasi, ayna tahay in ay guryahooda isaga baxaan.