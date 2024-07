Wararkii ugu dambeeyay colaadda ka dhex qaraxday Xuuthiyiinta iyo Israel

Wararka ayaa sheegaya in walaac weyn oo amni uu la soo dersay shacabka Israel, ayna ka baqdin qabaan in Tel Aviv ay noqoto magaalo aan ammaan ahayn.

Warbaahintu waxay sheegeysaa in khubarada amniga ay rumeysan yihiin in Xuuthiyiintu ay qorsheynayaan in furin aan caadi ahayn ay xilligan adag ku furaan Israel, taasoo noqonayso caqabad kaloo amni oo soo korortay.

Dhanka kale Warbaahinta Israel ayaa qoreysa in madaxda maamulka lagu wargeliyay in Xoogaga Xuuthiyiinta ay yihiin niman aan hari doonin, isla-markaana aan la baqdin gelin karin.

Wasaaradda Caafimaadka Yemen ee ay Xuuthiyiinta maamulaan ayaa sheegtay in lix qof ay ku dhinteen duqaymihii Israel ka gaysatay dalkaasi, in ka badan 80 kalena ay ku dhaawacmeen.

Taliska ayaa sheegay in gantaalka la doonayay in si toos ah loogu garaaco magaalada loo dalxiiska taggo ee Eilat, ka dib duqaymihii xooganaa ee ay Israel ka gaysatay Magaalada Hudaydah ee dalkaasi Yemen.