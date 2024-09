Wararkii ugu dambeeyay colaadda Xisbullah iyo Israel

Ururadan waxay sheegeen in dariiqa keliya ee dagaalka lagu joojin karaa uu yahay in la soo afjaro weerarada Israel ee ka dhanka ah shacabka Falastiiniyiinta.

Wararka laga helayo dalka Lubnaan ayaa sheegaya in Xisbullah ay dhankeeda waddo abaabul iyo diyaargarow ay dooneyso in lagaga hortago gulufka Israel.