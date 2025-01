Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ciidanka Puntland iyo Daacish (SAWIRRO)

Cabdifitaax Maxamed ayaa xaqiijiyay in ciidamadu ay iska caabin kala kulmayaan kooxaha argagixsada, isaga oo intaasi ku daray in ciidamada lagu soo weeraray saddex diyaaradood oo drones ah oo qaraxyo siday, balse sida uu sheegay ay ciidamada soo rideen.

