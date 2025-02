Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Ciidanka Puntland iyo Daacish

Hawlgalka ciribtirka Daacish oo bishii labaad geba-gabo ku dhow ayaad arkaysaa in ciidamadu aysan weli gaarin dhulka buuraha badan ee aad mooddo in Daacish ay ugu talagashay inaanan si dhakhsa ah looga saarin.

Wararka ayaa sheegaya in Ciidanka Puntland ay Sabtidii la wareegeen saldhiggii ay Daacish ku lahayd deegaanka Dararmadoobe ee Buuraleyda Calmiskaad ee Gobolka Bari, ka dib markii la sheegay in saaxiibada caalamiga ah ay hawada ka garaaceen.