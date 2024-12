Wararkii ugu dambeeyay dagaalka culus ee ka dhacay Raaskambooni

Dowladda Federaalka ayaa 25-kii bishii November bilowday inay ciidamadan gayso Raaskambooni, waana maalintii ay Xildhibaanada Baarlamaanka Jubbaland ay dib u soo doorteen Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe). Dowladda Federaalka waxay xilligaasi sheegtay in ciidamada ay halkaasi u gaysay, sidii ay ula wareegi lahaayeen saldhigyadii ay ka baxeen Ciidamada Kenya ee qaybta ka ah Hawlgalka Midowga Afrika ee ATMIS, waxaase taasi bedelkeeda si weyn uga horyimid Axmed Madoobe, oo sheegay in ciidamadaasi lagu doonayo in lagu burburiyo nidaamka dowliga ah ee ka jira Jubbaland.

Dowladda Federaalka ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamadeeda ay dib u gurasho sameeyeen, iyadoo laga hortagayo in dhiigga shacabka iyo ciidamadaba uu daato.