Wararkii ugu dambeeyay dagaalka culus ee ka soconaya xuduudda Lubnaan iyo Israel

Khubarada militariga ayaa ku waramaya in istiraatiijiyadda dagaalka Israel uu yahay in tobanaan kiilo mitiri aag militari (Zone militaire) oo ka caagan dhaqdhaqaaqa Ururka Xisbullah laga sameeyo gudaha xadka Lubnaan, si halkaasi looga difaaco ammaanka Israeliyiinta reer waqooyiga ah.

Madaxda Israel ayaa la sheegaya in ay ka go’an tahay in ciidamadu ay saldhigtaan deegaanada koonfurta Lubnaan ee dhaca xuduudda, qiima kasta oo ku baxaba.

Xisbullah ayaa horey halkaasi uga sameysatay difaac adag oo dhulka hoostiisa ah, taasoo adkeynaysa in si fudud lagu jiiro. Duqaymaha afartii toddobaad ee u dambeeyay lagu hayay dhufeysyada Xisbullah ayaan wax muuqdo ka tirin in si dhakhsa ah lagu burburiyo.