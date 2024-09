Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Gaza oo galay bishii 12-aad

Dagaalka u dhaxeeya Ciidamada Israel iyo Xoogaga Ururka Xamaas ee ka soconaya Marinka Gaza ayaa galay bishii 12-aad, iyadoo Israel ay weli raadineyso guusha dagaalka.

Xoogaga Xamaas oo gacan ka helaya kooxaha kale ee wax iska caabinta Falastiiniyiinta, sida Islamic Jihaad ayaa jilbaha u laabtay Ciidamada Israel ee weerarka dhinaca dhulka ku soo galay koonfurta iyo waqooyiga Marinka Gaza.

Ciidanka Difaaca Israel oo taageero ka helaya diyaaradahooda dagaalka ayaa la sheegaya in ay dhaqaajin la’yihiin kooxaha wax iska caabinta, taas oo dagaalka ka dhigtay mid aan illaa iyo hadda dhinac u dhicin.

Warbaahinta Israel ayaa muddooyinkanba tebineysay in ciidamadu ay gacmaha ka taageen dagaalkan, isla-markaana ay doonayaan in si dhakhsa ah looga soo saaro Gaza, maadaama ay kala kulmayaan dhiigbax.

Madaxda Israel oo isku dayaya in ciidamada lagu sii hayo Gaza ayaa amaro ku bixinaya in la kordhiyo weerarada xagga cirka, oo gaysanaya khasaare naf iyo maalba leh. Muddada uu dagaalku socdo ayaa waxay Ciidamada Israel dileen in ka badan 40,970 qof, halka in ka badan 94,760 kalena ay dhaawaceen.

Dagaalkan ayaa keenay burbur baahsan iyo weliba barakac boqolkiiba sagaashan (90%), oo dadka Gaza oo tiradooda lagu sheego 2.3 milyan oo qof.

Khubarada Israel ayaa ku doodeysa inaysan wax dan ahi dalka ugu jirin, sii socoshada dagaalka lagu hoobtay ee weli ka soconaya Marinka Gaza.

Warbaahinta Israel ayaa 3-dii bishan sheegtay in Xamaas ay dib u dhistay awoodeeda waqooyiga Marinka Gaza, ka dib markii ay qoratay 3,000 oo dagaal-yahano cusub ah.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu oo gadaal ay ka taagan yihiin Wasiirada xagjirka ah ee asxaabta midigta fog ku metela xukuumaddiisa, sida Wasiirka Amniga, Itamar Ben-Gvir iyo Wasiirka Maaliyadda, Bezalel Smotrich ayaa ka biyo diidan in la soo afjaro dagaalkan.

Wasiirada mayalka adag ayaa ku hanjabay in ay dumin doonaan xukuumadda la wada leeyahay, haddii uu Raysal Wasaare Netanyahu aqbalo cadaadiska uu Mareykanka ku saarayo in la joojiyo dagaalka.

Raysal Wasaare Netanyahu ayaa wacad ku maray in Israel aysan qaadan doonin wax aan guul ahayn, dagaalkuna uu sii socon doono, illaa iyo inta laga wiiqayo Xamaas. Netanyahu ayaa ka baxsanaya inay burburto xukuumaddiisa, iyada oo horseedeysa in la qabto doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay.

Netanyahu iyo xubnaha kale ee Golaha Wasiirada ayaa dhawaan Wasiirka Difaaca, Yoav Gallant ku gacan seyray in ciidamada laga soo saaro Marinka Gaza, iyagoo ku andacoonaya in ciidamadu ay ka adkaan karaan Xamaas, isla-markaana ay awood u leeyihiin inay xoog ku soo furtaan dadka Israeliyiinta ee lagu haysto gudaha Marinka Gaza.

Waxaa aad u yar rajada laga qabo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka Gaza, marka aad eegto is mari-waaga u dhaxeeya Xamaas & Israel, tanaasul la’aanta jirta iyo in Mareykanka uu ka gaabiyay cadaadiskii loo baahnaa in Israel uu ku saaro inay aqbasho heshiiska xabad joojinta iyo maxaabiis is dhaafsiga.

Xukuumadda Netanyahu ayaa ku adkeysanaysa inaanan ciidamada laga soo saarin Waddada Philadelphi ama Philadelphi Corridor ee ku taala xadka Marinka Gaza iyo Masar, waana furaha heshiiska xabad joojinta ee labada dhinac.

Wada hadaladii ugu dambeeyay ee xabad joojinta Gaza ee ka dhacay Doha iyo Qaahira, Israel waxay dalbatay in wax kasta oo lagu heshiinayo lagu saleeyo inay Militariga Israel sii joogaan aagga xuduudda, halka Xamaas ay ku adkeysatay inaysan qaadan doonin wax heshiis ah, illaa iyo inta ay Israel ka aqbaleyso inay ciidamadeeda ku celineyso barrihii ay ku sugnaayeen, ka hor dagaalka.

Arbacadii, Netanyahu ayaa sheegay in joogitaanka ciidamadiisa ee xuduudda Masar iyo Gaza ay muhiim u tahay amniga Israel, sidaasi daraadeedna ay khasab tahay in ciidamadu ay halkaasi sii joogaan.

Netanyahu ayaa la fahamsan yahay in uu ka dheregsan yahay in Xamaas aysan ka tagi doonin Philadelphi Corridor, taasina ay fursad u siineyso in dagaalka la sii wado, si ay u gaarto guusheeda dagaalka, waana waxa ay doonayaan xisbiyada isbahaysiga la ah xukuumaddiisa.

Sii socoshada dagaalkan ayuu macnaheedu yahay in la sii wado dilka iyo gaajeysiinta dadka rayidka iyo weliba burburinta guryaha iyo kaabeyaasha kale ee rayidka.

Dagaalkan ayaa gobolka iyo dunidaba ka dhaliyay carro xoog leh, keentayna in si aan horey loo cambaareeyo Tel Aviv.

Bulshada caalamka oo ay ku jiraan kuwa reer galbeedka ayaa si weyn uga soo horjeeda qaabka ay Israel u waddo dagaalkeedan Gaza.

Saraakiisha hay’adaha caalamiga ee ka hawlgala Marinka Gaza waxay dhammaantood isku raacsan yihiin in xaalad aan la arag oo bani’aadantinimo ay ka jirto dhulka ay colaaddu halakeysay.

Israel ayaa nooc kasta oo dembi dagaal ah ka gaysatay Marinka Gaza, marka aad eegto inay burburineyso goobaha caafimaadka, xarumaha gargaarka, goobaha waxbarashada, cibaadada, guryaha la degan yahay amaba laga barakacay, inay is hortaag ku hayso kaalmada bani’aadantinimo ee sida weyn loogu baahan yahay iyo in ay si indha la’aan ah u leynayso shacabka aan hubeysneyn.

Israel ayaa u muuqato mid gacmaheeda isaga go’doomineyso dunida inteeda kale, iyadoo horey isaga diiday baaqii Maxkamadda Caddaaladda Caalamiga ah ee ICJ, ee ahaa in ay ilaaliso dadka rayidka ah.

Dagaalkan ayaa xumeeyay muuqaalkii Israel ee caalamka, waxayna lumineysaa xiriirkii ay la lahayd dowlado badan, waana dagaalka Gaza oo soo cusbooneysiiyay naceybkii bulshada Yahuudda ee dunida.

Carrada bulshada caalamka iyo dowladaha diidan dhiigga ay Tel Aviv daadineyso ayaa Israel ka dhigeysa dowlad go’doon ah.