Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Israel iyo Lubnaan

“kor u kaca ay dhawaan sameysay Israel waxay calaamad cad u tahay diidmada dhammaan dadaalada loogu talagalay in lagu gaaro xabad joojin iyo in si buuxda loo fuliyo qaraarka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ee tirsigiisu yahay 1701.” Ayuu yiri Mikati.

Wasaaradda Caafimaadka Lubaan ayaa xaqiijisay in duqaymaha Israel ka waddo dalkaasi ay illaa iyo hadda ku dhinteen 2,900 oo qof, halka 13,150 kalena ay dhaawacmeen. Wasaaradda ayaa warisay in afar meelood oo meel dadka la dilay ay yihiin haween iyo carruur.