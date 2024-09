Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Israel iyo Xisbullah

Inkastoo la aaminsan yahay in Israel aysan dooneyn dagaal dhinaca dhulka ah oo Xisbullah ay la gasho ayaa waxaa haddana muuqata in ay diiradda saareyso in dhanka cirka ay ka naafeyso cududda militari ee Xisbullah.

Khubarada militariga oo kuwa Mareykanka ay ku jiraan waxay hadda ka digayaan in colaadda aanay ku koobnaan doonin Xisbullah, isla-markaana ay gurmad xoog leh ka heli doonto ururada kale ee hubeysan ee gobolka iyo welibana dad is xilqaamay oo ka carreysan habdhaqanka Israel.

Warbaahinta Mareykanka ayaa ku warameysa in Washington ay aad uga walaacsan tahay in colaadda labada dhinac ay gobolka ku jiiddo isku dhac ballaaran, taas oo khatar gelinaysa Ciidamada Mareykanka ka jooga Bariga Dhexe.

Saraakiisha Lubnaan ayaa sheegay in tan iyo Isniintii ay 600 oo qof ku dhinteen, in ka badan 2000 oo kalena ay ku dhaawacmeen duqaymaha Israel. Dhammaan dadkan waxaa la sheegay inay shacab yihiin.

Taliska Militariga Israel ayaa sheegay in ay beegsanayaan xarumaha Ururka Xisbullah, isla-markaana ay maanta oo keliya duqeeyeen in ka badan 100 bartilmaameed oo Xisbullah ah.