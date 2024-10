Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Israel iyo Xisbullah

Qorshihii xabad joojinta ee labada dhinac ayaa waxaa muuqata in uu burburay, marka aad eegto in Israel ay door bideyso in dagaalka ay ballaariso.

Wasiirka Arrimaha Dibadda Mareykanka, Antony Blinken iyo Madaxa Siyaasadda Arrimaha Dibadda ee Midowga Yurub, Josep Borrell waxay labaduba sheegeen in xalka ugu wanaagsan uu yahay in khilaafka labada dal lagu xaliyo dhanka diblomaasiyadda.

Mareykanka iyo Midowga Yurub waxay sheegeen in dagaalka aanu keeni doonin in si khasab ah lagu soo celiyo shacabka labada dal ee ka maqan guryahooda.