Wararkii ugu dambeeyay dagaalka Israel iyo Xisbullah

Israel ayaa isku dayeysa in muddo gaaban ay ku burburiso xarumaha militari ee Ururka Xisbullah ee ku yaala koonfurta dalka Lubnaan.

Ciidanka Cirka Israel ayaa maalintii labaad si aan caadi ahayn u garaacaya kaabeyaasha militari ee Xisbullah iyo goobaha ay dadka rayidka ah degan yihiin, iyadoona ay weeraradooda u muuqdaan kuwo aysan cidina ugu aabe yeeleyn.

Wasaaradda Caafimaadka Lubnaan ayaa xaqiijisay in weerarada arxan-darrada ah ee Israel ay ku dhinteen 558 qof, 1,835 kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay ayaa waxaa ku jira 50 carruur ah.

Xoogaga Xisbullah oo ka carreysan dilka aan kala sooca lahayn ee Israel ayaa isku dayaya in ay ka aargutaan maamulkaasi.

Xoogagan ayaa garaacaya deegaanada waqooyiga Israel, waxaadna arkeysaa in ay duqaymahoodu gaarayaan magaalada ugu weyn waqooyiga Israel ee Haifa.

Warbaahinta gobolka ayaa ku warameysa in Xisbullah ay si toos ah u beegsaneyso Xeryaha Ciidamada Militariga ee jiidda waqooyi, isla-markaana ay gantaaladeeda mararka qaarkood ka baxsanayaan hannaanka difaaca hawada ee Israel. Xisbullah ayaa mar sii horreysay soo bandhigtay gantaaladeeda oo gudaha ugu dhacaya goobo militari, balse ay Israel qarineyso xogta khasaaraha ee askarteeda.

Xisbullah ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in tan iyo shalay ay burburisay dhowr ka mid ah Saldhigyada Ciidamada Israel, dagaalkuna uu hadda uun bilow yahay.

Wararka ayaa sheegaya in Xisbullah ay dhowr gantaal tijaabo ahaan ugu tuurtay dhinaca Magaalada Tel Aviv iyo Daanta Galbeed ee la haysto, halkaasna laga maqlay seeriga digniinaha. Lama sheegin cid wax ku noqotay, iyadoona ay Israel sheegtay in hannaankeeda difaca hawada ee Iron Dome ay qabteen.

Xoogaga Xisbullah ayaa laga cabsi qabaa in ay dagaalka u adeegsadaan gantaalaha ridada dheer ee ay ku hubeysan yihiin, waxaana la leeyahay waxaa suurtagal ah in ay garaacaan magaalada ugu weyn Israel ee Tel Aviv, iyadoo laga jawaabayo beegsiga Ciidamada Israel ee dadka rayidka ah.

Qaar badan oo ka mid ah dadka ku nool Tel Aviv ayaa gabaad u raadsaday goobaha gantaalada laga galo ee dhulka hoostiisa, ka dib markii marar kala duwan dhawaqa digniinaha laga maqlay magaaladaasi.

Xisbullah ayaa la sheegaya in ay suurtagal tahay in ay xoogageeda haystaan dhowr xabo oo ka mid ah gantaalaha guuxooda ka dheereeya. Haddii ay dhacdo in ay adeegsadaan ayaa waxaa suurtagal ah in dagaalka uu weji kale yeesho.

Raysal Wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii shacabkiisa uga digay maalmo adag oo soo socda.