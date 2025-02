Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhacay Degmada Baardheere

Qorax ayaa sheegay in uu is bedelay nidaamkii maamul ee ka jiray Gobolka Gedo, isla-markaana uu hadda gobolkaasi si buuxda u hoostagayo Dowladda Federaalka.

Warka ayaa lagu sheegay in kooxdaasi oo uu soo abaabulay Madaxweynaha Jubbaland ay isku dayeen in ay xasillooni darro ka abuuraan degmadaasi.