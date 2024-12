Wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya dalka Suuriya

Warbaahinta Dowladda ayaa sheegtay in Madaxweyne Assad uu wacad ku maray in laga adkaan doono kooxaha dagaalka kala soo horjeeda dowladdiisa.

Warbaahinta maxaliga ayaa ku warantay in ciidamo si degdeg ah loo hawlgaliyay ay wadaan weeraro ka dhan ah maleeshiyada soo duushay, xilli ay sheegtay in Ciidanka Cirka Suuriya ay duqayn ba’an ku hayaan fallaagada ku sugan Magaalada Aleppo.